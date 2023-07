Cure pericolose | trama | cast e streaming del film su Rai 2

(Di sabato 15 luglio 2023) Questa sera, sabato 15 luglio 2023, su Rai 2 va in onda il, pellicola del 2021, diretta da Jeff Hare, con protagonisti Leann Van Mol e Chris Cimperman. Vediamo insieme lae ilIlvede protagonista Tony (Chris Cimperman), giovane studente liceale che si appresta a frequentare il college dei suoi sogni, grazie a una borsa di studio ottenuta per meriti sportivi. Anche la sua ragazza Jasmine (Chloe Stafford) sta aspettando di sapere se è stata accettata o meno alla prestigiosa Stanford University. Mentre stanno insieme in macchina, la ragazza riceve finalmente il tanto atteso messaggio dall’università californiana. Distratta dal telefono, Jasmine perde il controllo dell’automobile e i due rimangono vittima di un grave incidente. ...

