Cure pericolose | la recensione | un thriller derivativo

(Di sabato 15 luglio 2023) Ladi, film televisivo dove un giovane rimasto in sedia a rotelle viene preso di mira da una sexy infermiera dalle tendenze psicopatiche. Su Rai 2 e disponibile su RaiPlay. Il giovane Tony Fox è una promessa dell'atletica leggera, ma i suoi sogni rischiano di infrangersi in seguito a un tragico accadimento: un giorno, mentre è in macchina insieme alla fidanzata Jasmine, è vittima di un incidente. Lei rimane pressoché illesa mentre lui riporta ferite più gravi, al punto che potrebbe non camminare mai più. Come vi raccontiamo nelladi, Tony è ora costretto su una sedia a rotelle, nella disperata ricerca di qualche tecnica rivoluzionaria che possa ridargli l'uso delle gambe. La madre Ellen viene contattata da Daphne, un'infermiera ...

Continua il ciclo thriller in onda in prima serata e in prima TV su Rai 2 . Questa sera, sabato 15 luglio 2023 , il secondo canale della Rai propone, intitolato in lingua originale Dangerous Medicine . Diretto da Jeff Hare , è stato distribuito nel 2021 sul network Lifetime ed è in arrivo in prima TV anche in Italia grazie alla ...(Drammatico, Thriller) in onda alle 21.20 su Rai 2 , un film di Jeff Hare, con Leann Van Mol, Chris Cimperman, Chloe Stafford, Meredith Thomas, Matthew Pohlkamp, Sean Gunnell, Mark ...

In prima TV su Rai 2, Cure pericolose amplia il ciclo thriller in casa Rai e propone la storia di un ragazzo i cui sogni in frantumi hanno attirato attenzioni sgradite.