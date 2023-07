Cure pericolose | film-tv su Raidue | trama | cast | finale e come vederlo

(Di sabato 15 luglio 2023) Questa sera, sabato 15 luglio 2023, alle 21:20 suva in onda(“Dangerous medicine”),-tv trasmesso da Lifetime nel 2021 e con protagonista un’infermiera ossessionata dai suoi pazienti. LadiTony (Chris Cimperman), sportivo con un futuro promettente grazie ad una borsa di studio per il college, resta paralizzato a causa di un incidente in auto con la fidanzata Jasmine (Chloe Stafford), che era alla guida e che si mette a cercare una cura che possa rimetterlo in piedi. L’infermiera Daphne (Leann Van Mol) scopre della sua situazione dal notiziario e si propone di assisterlo: Tony, all’inizio un po’ riluttante, accetta. Daphne, però, si rivela da subito un po’ troppo invadente, con massaggi che vanno oltre il professionale ...

(Drammatico, Thriller) in onda alle 21.20 su Rai 2 , un film di Jeff Hare, con Leann Van Mol, Chris Cimperman, Chloe Stafford, Meredith Thomas, Matthew Pohlkamp, Sean Gunnell, Mark ...Stasera , 16 luglio, su Rai 2 , in prima serata, alle 21:20, in prima visione assoluta, va in onda, sesto film del ciclo estivo Nel segno del giallo . Il thriller è diretto da Jeff Hare. Doug Campbell, David Nathan Schwartz e Michael J. McDonough hanno scritto la sceneggiatura.

Tutto quello che c'è da sapere su Cure pericolose, il film-tv thriller con protagonista un'infermiera troppo ossessiva ...