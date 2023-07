Cuneo è stata scelta per ospitare gli "Stati generali della bellezza e del turismo" nel 2024

(Di sabato 15 luglio 2023) Dala Sindaca Patrizia Manassero esprime soddisfazione per il fatto che la candidatura siaaccettata: "Lo leggo come il riconoscimento di un lavoro corale portato avanti in questi anni ...

All'evento hanno partecipato l'assessora alla cultura Cristina Clerico e al turismo Sara Tomatis; in quella sede hanno presentato la candidatura di, che èaccolta.è tra i comuni ...La proposta èstudiata in condivisione con Archeoplay, altro progetto di Fondazione CRC (...che ha l'obiettivo di valorizzare il grande patrimonio archeologico della provincia di, ...... spesso èintrodotta da forze conservatrici e liberali. È un lievissimo temperamento ai ... Il governo sostiene che questi temi si affrontano tagliando il. Chi dice questo è in malafede. ...

Cuneo scelta per ospitare gli “stati generali della bellezza e del ... Comune di Cuneo

La scelta di Cuneo come luogo di residenza, si rivela essere una buona alternativa per chi desidera vivere in Piemonte. Nella classifica sulle migliori città in cui vivere, Cuneo si posiziona al 12esi ...