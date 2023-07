Crolla una palazzina in ristrutturazione a Milano

Leggi su agi

(Di sabato 15 luglio 2023) AGI - Unainta intorno alle 23 di ieri sera in zona Porta Romana a. A cedere è stato un edificio di tre piani, in un'area interna tra via Amatore Sciesa e via Anfossi. Allarme tra gli abitanti della zona semicentrale, alcuni dei quali scesi in strada, ma nessun ferito. Lo stabile era infatti disabitato. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e la Polizia di Stato. Per accertarsi che nessuno fosse all'interno sono stati utilizzati anche i cani molecolari. Alla fine le ricerche hanno confermato che non vi sono state conseguenze per le persone. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito due boati poco prima del cedimento. "C'era puzza di gas, poi all'improvviso ho sentito un rumore come se fosse venuta giù una vetrata", ha raccontato ...