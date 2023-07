Crolla una palazzina a Milano | intervengono sei squadre dei vigili del fuoco di Bergamo

(Di sabato 15 luglio 2023) Poco dopo la mezzanotte, alle 00.30 di sabato 14 luglio sei unità della unità speciale USAR e un cinofilo del Comando disono intervenuti ain via Augusto Anfossi per un crollo fi unain fase di ristrutturazione. Nessuna ferito.

Tra le ipotesi più accreditate quella difuga di gas. L'edificio di tre piani era oggetto di ... approfondimentoparte copertura palazzo Leopardi a Osimo FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto ..."C'era puzza di gas, poi all'improvviso ho sentito un rumore come se fosse venuta giùvetrata" racconta un residente in un palazzo vicino a quello crollato. Ma la causa meno probabile del crollo ...La7.it -palazzina in ristrutturazione è crollata intorno alle 23 di venerdì in zona Porta Romana a Milano. A cedere è stato un edificio di tre piani, in un'area interna tra via Amatore Sciesa e ...

Crolla a Milano una palazzina in ristrutturazione. Nessun ferito RaiNews

