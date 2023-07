Crolla palazzina in ristrutturazione a Milano

(Di sabato 15 luglio 2023) Unadi tre piani dove erano in corso dei lavori dita a. L'edificio, in via Amatore Sciesa, secondo le prime informazioni, era probabilmente disabitato. I ...

Unadi tre piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione è crollata a Milano. L'edificio, in via Amatore Sciesa, secondo le prime informazioni, era probabilmente disabitato.Laera stata dichiarata inagibile, ed era dunque disabitata. Era in ristrutturazione. È implosa su se stessa prima della mezzanotte. L'edificio non è fronte strada ma all'interno di un ...Unadi tre piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione è crollata a Milano in zona Porta Romana. L'edificio, che sorgeva tra via Sciesa e via Anfossi, era disabitato. L'allarme è ...

A Milano è crollata una palazzina di due piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. L'edificio, in via Amatore Sciesa, era dunque disabitato. Non affacciando su una strada, ma essendo s ...