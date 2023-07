Cristiano Ronaldo atleta più pagato nel 2023 | entra nel Guinness World Record

(Di sabato 15 luglio 2023) Il fuoriclasse portogheseto quest’anno neldei primati per l’piùnel. A renderlo noto è il sito dei Guinness. Con ben 136 milioni di dollari (circa 121 milioni di euro) guadagnati tra il maggio 2022 e lo scorso aprile, per la prima volta dal 2017 e per la terza volta in assoluto,ha raggiunto la vetta della classifica di Forbes degli atleti più pagati al mondo, si legge nel comunicato.ha sottratto così il titolo a Lionel Messi, che era stato l’piùnel 2022 con una stima di 130 milioni di dollari. Il reddito dadi ...

