Cotolette di ceci | non uso farina ne uova Hanno 160 kcal

Leggi su donnaup

(Di sabato 15 luglio 2023)di: non uso160Se ormai non sopporti più il sapore della carne ho la ricetta leggera e gustosa che fa al caso tuo. Qui sotto puoi trovare la ricetta dellediin cui non troverai nemmeno un uovo o un granello di. Questeun gusto decisamente invitante e realizzarle sarà davvero semplice, molto di più di quello che credi. Inoltre questo tipo di cotoletta è ricca di proteine e sali minerali. Insomma è un piatto che oltre ad essere buono fa anche bene all’organismo. Un altro aspetto da non dimenticare è quello che vede diventare questo piatto anche il preferito dei più piccoli di casa. Infatti dopo aver assaggiato queste ...