Leggi su formiche

(Di sabato 15 luglio 2023) L’ambasciatoreno in, Vincenzo de, ha recentemente indicato una via efficace per implementare la cooperazione tra Roma e Nuova Delhi: lo sviluppo del Sude. Ottimista sul successo della presidenzana del G20, parlando con Manish Chand, Ceo ed editor-in-chief diWrites Network e Centre forInsights, la fena ha sottolineato la necessità di rafforzare il multilateralismo e la cooperazione come forma per promuovere interessi reciproci e locali dei Paesi che appartengono a quella parte di mondo meno sviluppata. Per De, il G20 è il formato ideale per portare avanti discussioni sul multilateralismo e sulla governancee. “Ci ...