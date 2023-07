Cosa è successo al Tour de France | l’attacco di Pogacar | la resistenza di Vingegaard | la furbizia di Rodriguez

Leggi su oasport

(Di sabato 15 luglio 2023) Una tappa indimenticabile quella che è andata in scena oggi sulle strade delde. Su un percorso durissimo abbiamo assistito prima alle scintille tra la Jumbo-Visma e la UAE, poi tra i rispettivi leader Jonase Tadej, fino alla sorprendente vittoria di Carlos. In mezzo èdi tutto: ribaltamenti di fronte, “surplace”, azioni bloccate dalle moto e tanto altro. Proviamo dunque a mettere ordine: la Jumbo ha lavorato duramente per tutta la tappa, provando a fare il forcing sul Col de Joux Plane, l’ultima salita nonché la più dura. Nel momento in cui tutto sembrava pronto per un’accelerazione di, la UAE ha improvvisamente preso il pallino con Rafal Majka, lasciando sbigottiti per un attimo i giallo-neri. Uno stoico ...