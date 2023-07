Corriere dello Sport – Empoli | ecco perché Caprile è sempre stato la prima scelta

(Di sabato 15 luglio 2023) 2023-07-15 01:00:20 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Eliail preferito del direttoreivo dell’, Pietro Accardi. E il motivo per cui è così stimato è presto detto: è molto bravo tra i pali ed è considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Parliamo, infatti, di un 2001 reduce da un’ottima stagione con il Bari tanto che per molti èil miglior estremo difensore della serie cadetta. Adesso l’aspetta un segnale dall’entourage del calciatore, che a sua volta è in contatto con il club pugliese e il Napoli. Secondo i programmi dei campani, infatti,verrà acquidai Galletti per poi esser girato in prestito alla società di Fabrizio Corsi. Ma trattandosi di ...

TORINO - Torinese doc, scuola Juventus . Poi Siena, Sassuolo e Carpi in età giovanile, sempre collegato al mondo bianconero. E dal 2015, quando ha salutato casa sua, il grande giro e le conferme fino ...Calciomercato Napoli, c'è lo stop alla cessione di Diego Demme: un grosso ostacolo nella trattativa per lui Secondo quanto scrive ilSport, il Napoli avrebbe visto stopparsi l'affare per la cessione di Diego Demme all'Hertha Berlino, nonostante l'interesse del club tedesco. A frenare tutto, però, ci ha pensato la ...Attimi di paura per Wanda Nara . Stando a quanto spifferato dal programma tv argentino Intruders , la moglie - agente di Mauro Icardi sarebbe stata ricoverata d'urgenza in ospedale in Argentina. L'...

Napoli, per il Corriere dello Sport Zielinski rifiuta l'Al-Ahli: il centrocampista vuole il rinnovo TUTTO mercato WEB

Con: William Hope, Shelly Varod, Brian Hankey, Patrick Muldoon, Christa Campbell, Sydney Sweeney, Christian Contreras, Jon Mack, Radoslav Parvanov, Pete Lee-Wilson, Nikolai Sotirov, Sarah Brown, ...Trama: Monica esce con un uomo amato da tutti i suoi amici ma che la annoia moltissimo. Chandler ricomincia a fumare. Intanto Phoebe non riesce ad accettare il fatto che la sua banca le abbia dato per ...