Coppia di non vedenti accusa di discriminazione un hotel di Vieste | “Ci hanno fatto promettere che non avremmo disturbato gli ospiti”

(Di sabato 15 luglio 2023) Veronica e Mario, 29 e 35 anni, sono entrambi ciechi, lavorano come speaker pubblicitari e radiofonici e, nonostante la loro disabilità, sono indipendenti. Avevano prenotato le vacanze a, in provincia di Foggia (Puglia), e stavano già pregustando le due settimane di relax quando sono stati colti da un’amara sorpresa. Quale? Contattati dalla receptionist dell’a quattro stelle che avevano opzionato, si sono sentiti dire che se volevano soggiornare lì avrebbero dovutodi non “disturbare gliin vacanza”. Offesi per essere stati discriminati, Veronica Cosimelli e Mario Loretirinunciato alla villeggiatura presso la struttura pugliese, rendendo pubblico l’accaduto. I coniugi a maggio scorso avevano scelto l’dopo che Mario – dal 2013 al 2015 – vi ...