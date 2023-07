"Continuate a far valere le sue idee". La lettera dei figli del Cav a Forza Italia

Leggi Anche Forza Italia, il Comitato di presidenza candida Tajani alla guida La lettera dei figli di Berlusconi al Consiglio 'Carissimi, grazie per l'appoggio e vicinanza che avete sempre dato al ..."Io credo che questo partito politico non possa più avere un presidente per questo prevedo di modificare nello statuto la parola presidente con la parola 'segretario nazionale'. Perché c'è solo un ..."Carissimi, grazie per l'appoggio e vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie per tutto ciò che farete d'ora in poi per continuare avalere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e la sua azione. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro". È il ...

Lo ha detto un commosso Antonio Tajani, possibile successore di Berlusconi alla guida di Forza Italia, in avvio dei lavori del Consiglio nazionale del partito, a Roma; il primo senza il cavaliere.Al consiglio nazionale un minuto di applausi. Poi la modifica dello statuto: "Silvio Berlusconi presidente fondatore". Tajani: "C'è solo un presidente, dopo Berlusconi segretario nazionale" ...