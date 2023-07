Consiglio FI | Tajani legge la lettera della famiglia Berlusconi

'Antonioha affiancato il presidente Silvio Berlusconi sin dall'inizio. È nel solco della continuità e ... Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Istruzione, arrivando al...'Antonioha tutte le carte per essere ciò che a Forza Italia serve. Lui con la sua esperienza, la sua ... ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, arrivando alnazionale.Oggi i duecento delegati delNazionale, all'unanimità, hanno eletto alla guida del partito Antonio, già presidente del Parlamento europeo, oggi Vicepremier e Ministro degli Esteri, e'...

Forza Italia, primo consiglio senza Berlusconi. Antonio Tajani alla guida del partito Sky Tg24

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2023 "Carissimi, grazie per l'appoggio e la vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà. E grazie per tutto ciò che da oggi farete per continuare a far vivere ...Questo il testo intergrale della lettera scritta dai figli di Silvio Berlusconi, letta da Antonio Tajani al Consiglio nazionale di Forza Italia "Carissimi grazie per l'appoggio e per la vicinanza che ...