Congresso Forza Italia | Sorte | “Tajani è la persona giusta per gestire questa fase del partito”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 luglio 2023) Roma.riparte dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi e lo fa con unin cui è stato eletto all’unanimità, in qualità di segretario nazionale Antonio. Nessun Presidente né per l’oggi, né per il domani, perché quella carica, almeno per quanto riguarda, è e rimarrà ad appannaggio solo di Berlusconi. Nessun altro prenderà mai il suo posto. Presenti ovviamente alla convention, i delegati nazionali bergamaschi del consiglio nazionale: Alessandro, coordinatore regionale, Stefano Benigni, Umberto Valois, coordinatore provinciale, e Alessandra Gallone come responsabile nazionale della formazione. Così Alessandro, coordinatore regionale degli azzurri: “Oggi siamo chiamati al massimo impegno per una sfida ...