Conferme di addio in Ferrari | ben 4 nomi per rimpiazzare Sainz e Leclerc

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 15 luglio 2023) C’è aria di divorzio, ancora una volta, lasonda il terreno per non restare scoperta PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In Formula 1 più che in qualsiasi altro tipo di sport, la competitività è un fattore determinante e, qualora si capisse di non poter competere, abbandonare la barca è un opzione non Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.