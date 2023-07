Concorso esterno | Schlein a Meloni | “Il 19 luglio risparmiateci le vostre parole vuote su Borsellino | quello che state facendo va in senso contrario”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023) Con i fondi del Pnrr occorre alzare i presidi di legalità “non abbassarli come fa il governo con sue scelte”. lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, nel corso del suo intervento a Napoli all’evento organizzato dai dem sull’autonomia differenziata. “Il governo è diviso sugli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. C’è chi vuole indebolirli anche se sono strumenti per cui hanno perso la vita servitori dello Stato e qui, a pochi giorni dall’anniversario della strage, io voglio ricordare Paoloil 19lese i fatti” che mettete in campo “vanno in direzione contraria. È irresponsabileche il governo stanel mettere in discussione il ...