Concorso esterno | procuratore De Lucia a Sky TG24 | “Non utilizzarlo mi sembra difficile”

(Di sabato 15 luglio 2023) “Pensare di non perseguire più determinate condotte con questo strumento mi pareda ipotizzare”. È così che Maurizio Decapo di Palermo, ha risposto ai microfoni di Skyriguardo al dibattito sull’ipotesi di riforma del reato diin associazione mafiosa. “Per fare un esempio specifico: in un omicidio punisco chi spara. Ma se c'è un soggetto che fornisce la pistola, sapendo che servirà per uccidere, anche lui risponde di omicidio”, ha spiegato. E ha aggiunto: “È un dibattito che va avanti dal 1930”.

Giustizia e tasse le prime sfide, no al salario minimo Chiaro anche il riferimento al: "Noi siamo sempre impegnati contro le mafie senza tentennamento". Per il resto, rivendica tutte ...Vedi Anche Davigo a La7: "Riformaper mafia Si inventano questioni senza motivo perché c'entrano persone che contano' Davigo replica citando l'esempio del premier britannico Boris ...Roma, 15 lug. " Con i fondi del Pnrr occorre alzare i presidi di legalità "non abbassarli come fa il governo con sue scelte". Così Elly Schlein a Napoli. "Il governo è diviso sugli strumenti di ...

Cancellazione concorso esterno, Specchia: “Nordio fa Nordio” La7

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Con i fondi del Pnrr occorre alzare i presidi di legalità “non abbassarli come fa il governo con sue scelte”. Così Elly Schlein a Napoli. “Il governo è diviso sugli strumen ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Riforma giustizia, polemica tra governo e magistrati. Crosetto: 'C'è chi teme ritorsioni' ...