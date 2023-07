Con Stewart Copeland all’Arena Santa Giuliana aumenta la frattura tra Umbria e Jazz

(Di sabato 15 luglio 2023) // di Francesco Cataldo Verrina // Come un highlander dalla fluente chioma canutaè giunto sullo stage dell’arenaricordando alla platea che il tempo è passato e che, a conti fatti, sono trascorsi quarant’anni da quando le canzoni dei Police furoreggiavano nelle charts internazionali e nell’airplay radiofonico di mezzo mondo. Ciononostante l’energia del signore dei tamburi è notevole , mentre il dato anagrafico è qualcosa che riguarda i comuni mortali presenti nel pubblico, magari vecchi fans dei Police, adesso sofferenti, con la PSA alta e la prostata ingrossata. Non a caso il batterista anglo-americano da subito l’idea di voler sterminare il mondo, iniziando il live-act con «Demolition Man». L’impeto è talmente tanto che, mentre dirige l’orchestra con le bacchette, ex-policeman urta ...

UJ si avvia al finale, con Paolo Conte stasera e Joe Bonamassa domani. All'arena santa Giuliana ieri è stata la serata di Stewart Copeland, l'ex batterista dei Police ...Stasera lo spettacolo del batterista statunitense (71 anni dopodomani) al Santa Giuliana "Ho scoperto che i cultori del jazz sono il miglior pubblico al mondo: hanno orecchie competenti" .