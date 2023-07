Come baciare bene in 8 passi

Leggi su gqitalia

(Di sabato 15 luglio 2023) Premessa necessaria: non esiste una scienza esatta per. Ma esiste una regola fondamentale alla quale non bisogna mai disattendere e che rende un bacio piacevole: il consenso. Poi certo, si può stare qui a disquisire sui 10 millimetri di lingua in più o in meno infilati nella cavità orale del partner - perdonate il linguaggio anatomico, ma di questo si sta parlando; la poesia, se volete, ce la mettete voi - sulla posizione delle mani, gli occhi aperti o chiusi. La verità è che ognuno ha la sua tecnica e un bacio da 10 per Annalisa potrebbe non esserlo per la vostra crush del mese. Insomma, i suggerimenti che seguono rispettano in parte le regole del buon senso e in parte sono un vademecum ironico che è sempre meglio ripassare. Per il resto, chiudete gli occhi e lasciatevi andare, checché ne dica la gente, se c'è sostanza, un brutto bacio è ...