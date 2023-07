Colpo bianconero per Garcia | Cholito determinante

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 15 luglio 2023) Il Napoli prepara ilper. Il calciatore potrebbe arrivare dai bianconeri, tutto dipenderà, però, dal futuro delSimeone Il Napoli è al lavoro per preparare al meglio la stagione 23/24. Dovrà essere l’anno della riconferma e non sarà semplice, ancor di più se pensiamo che tanti dei leader scudettati sono migrati verso altri lidi. Da Kim, volato in direzione Monaco di Baviera, fino a Giuntoli che è passato ufficialmente alla storica rivale Juventus. Ma soprattutto a lasciare Napoli è stato Luciano Spalletti, a detta di molti vero ispiratore e condottiero della cavalcata tricolore dello scorso anno. Il tecnico toscano si è preso un anno sabbatico per ricaricare le pile in vista dei prossimi obiettivi e al suo posto è arrivato Rudi. Aurelio De Laurentiis, dopo varie settimane di consultazioni, ...