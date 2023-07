CM com – Quando Lukaku disse | ‘Mai alla Juve! Col rinnovo del contratto sarei rimasto all’Inter’ | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di sabato 15 luglio 2023) 2023-07-14 23:54:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calcio.com: Clamoroso inserimento della Juventus su Romelu. In attesa di capire se la trattativa entrerà nel vivo, vi riportiamomemoria l’intervista realizzata da Sky con il belgafine del 2021,l’allora attaccante del Chelsea di Tuchel dichiarava: “Conte mi ha scritto che voleva andare via, ci sonomale. Poi è partito anche Hakimi e giravano voci sulle difficoltà delle società… Però sapevo che con Inzaghi sarebbe rimasta la possibilità di rivincere lo scudetto, mio fratello me ne ha sempre parlato bene. Tatticamente è preparatissimo e le sue squadre giocano molto bene, lui e il suo staff sono stati dei veri uomini con me. Invece mi ha dato fastidio che i ...