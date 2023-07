... Luca, alle Giornate dell'Acqua promosse dall'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e dall'associazione nazionale per ilGlobe, tecnici e politici si confrontano per fare fronte ...... insieme all'Associazione Nazionale per ilGlobe Italia, l'evento "ACQUA " Fronte comune ... Nicola Gherardi, Fausto Giovanelli, Michele Guerra, Stefano Laporta, Barbara Lori, Luca, ...... insieme allAssociazione Nazionale per ilGlobe Italia, levento ACQUA Fronte comune contro la ... Nicola Gherardi, Fausto Giovanelli, Michele Guerra, Stefano Laporta, Barbara Lori, Luca, ...

Clima, Marchesi (Veneto): abituarsi a far fronte a eventi estremi Agenzia askanews

Parma, 15 lug. (askanews) - Le Regioni "dovranno abituarsi a fare sempre più spesso fronte a eventi climatici estremi". Lo ha detto il direttore dell'area Tutela e sicurezza del territorio della Regio ...Lo storico caffè, rilevato a fine 2022, riapre dopo la ristrutturazione iniziata a febbraio scorso. Dal primo giugno è stato incorporato nel marchio di alta pasticceria Marchesi 1824, acquisito dal gr ...