Clemency | la recensione | il peso dell' anima

(Di sabato 15 luglio 2023) Ladi: Chinonye Chukwu, premiata al Sundance, affronta (di) il temaa condanna a morte, spostando l'attenzione sui tormenti di una direttrice di prigione. Grande scrittura, grande interpretazione di Alfre Woodard. In streaming su Netflix. L'elemento fondamentale diè il contesto. Potrebbe sembrare una storia vera, nonostante la sceneggiatura sia di pura finzione, perché ciò che accade nel film, accade per davvero in 31 dei 50 stati federali degli USA (in alcuni di essi, però, è in vigore una moratoria). Tra l'altro, secondo un recente rapporto di Amnesty, le esecuzioni capitali negli States sono aumentate nel 2022, passando da 11 a 18. E lo ripetiamo, il contesto è il vero protagonista nell'ottimo film di Chinonye Chukwu, che per il titolo ha vinto il Gran Premio ...