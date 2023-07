Claudio Bisio chiede la pensione | “Ho dovuto rallentare a causa della protesi all’anca”

Leggi su tpi

(Di sabato 15 luglio 2023)sta per tornare nelle sale cinematografiche con un nuovo film, la sua prima fatica da regista. Si tratta di “L’ultima volta che siamo stati bambini”, una storia ambientata durante la Shoah. Durante una delle sue ultime interviste, tuttavia,ha dichiarato di essere molto stanco e di volerun po’ per godersi la sua vita e la sua famiglia. L’attore, e ora anche regista, ha dichiarato di aver chiesto laperché vuole godersi la sua famiglia e mettere il lavoro in stand-by. Durante un’intervista al CorriereSera ha detto chiaramente: “Sono vent’anni che dico di voler prendere un anno sabatico e adesso non mi crede più nessuno, ma io lo ribadisco: ho chiesto laperché voglio e devo ...