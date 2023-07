Claudio a 63 anni trova l' amore su un' App per single ricchi | ' Lei ha 25 anni e gli sconosciuti mi guardano male'

(Di sabato 15 luglio 2023) Al cuor non si comanda, dice il vecchio detto. Ma quando la differenza di età tra i due innamorati è tanta, molti storcono il naso. Ed è il caso di, un uomo di 63, che da ormai 6sta ...

... come riportato dal Mirror , ha incontrato la sua compagna Semie Atadja su un' App di appuntamenti nel 2017, quando aveva solo 18cercava una donna piena di vitalità, dopo aver ...... con la partecipazione del pianista Pietro Beltrani , che farà un omaggio ai quasi 20di ...infatti Elio è apparso (sia da solista che insieme alla sua band) in trasmissioni come Zelig di...Prendersi cura di quei pazienti che, a distanza di mesi e anchedal contagio, sono colpiti dagli effetti del Log - Covid è l'obiettivo principale di Pascnet, ... spiegaLucifora, direttore ...

Lutto per la questura palermitana, muore a 68 anni il dirigente di polizia Claudio Montana PalermoToday

Gianfranco Vegliach è stato il più sfortunato figlio del Filadelfia, aveva grandi doti tecniche, atletiche e fisiche. A ricordarlo nel giorno in cui avrebbe compiuto 71 anni sono ...Le lezioni si svolgeranno dal 27 agosto al 3 settembre all'interno del Polo Culturale "San Lorenzo" di via Atenea, nel cuore della vecchia Girgenti ...