Cinema | a Hollywood gli attori scioperano con gli sceneggiatori

(Di sabato 15 luglio 2023) (Adnkronos) – Aglisi sono uniti aglinello sciopero contro gli studios e la fabbrica dei sogni rischia la paralisi dopo che è saltata la trattativa tra la Screen Actors Guild, sindacato deglitografici e televisivi, e i rappresentati degli studios californiani e delle piattaforme di streaming. Lo sciopero potrebbe anche durare mesi e si aggiunge a quello degliaderenti alla Writers Guild of America iniziato il 2 maggio. È la seconda volta che accade nella storia dell’industriatografica americana. Il primo sciopero associato dirisale al 1960: allora, alla presidenza dello Screen Actors Guild c’era Ronald Reagan. Lo sciopero, il primo degli ...

...prodotto a Cinecittà racconta delle notti di un'aspirante attrice negli studios della "... Sarebbero quindi quattro le produzioni Rai(Costanzo, De Angelis, Diritti, Garrone) e due a ...Gli attori disono entrati in sciopero contro il mancato accordo sul nuovo contratto di lavoro: è la più grande mobilitazione da 40 anni a questa parte. La protesta si salda a quella degli sceneggiatori, ...... l'immagine rubata al vecchio film " sia essa quella del volto di una diva dicome ... In particolare, il repertorio delclassico hollywoodiano si offre come una sorta di dispositivo ...

Cinema: attori di Hollywood si uniscono a sceneggiatori, sì a sciopero Corriere TV

La protagonista della serie tv La Tata, Fran Drescher, è da alcuni anni una sindacalista e il suo discorso dei giorni scorsi è diventato virale. Ecco cosa ha detto ...A Hollywood gli attori si sono uniti agli sceneggiatori nello sciopero contro gli studios e la fabbrica dei sogni rischia la paralisi dopo che è saltata la trattativa tra la Screen Actors Guild, ...