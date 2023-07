Ciclista cade lungo la ciclabile a Gandellino | ricoverato in ospedale

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 luglio 2023). Intervento nel pomeriggio di sabato 15 luglio per uncaduto con la mountain-bikelache costeggia il fiume Serio a. Nella caduta l’uomo di 61 anni ha riportato diversi traumi. Immediato l’allarme, sul posto i tecnici della VI Delegazione Orobica di turno a Clusone, oltre alle squadre della Stazione di Valbondione, in totale una decina. La centrale ha mandato sul posto anche l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza di Bergamo. Dopo la valutazione sanitaria e le prime cure, l’uomo è stato trasportato per un breve tratto fino al punto in cui c’era l’elicottero, per il trasferimento in