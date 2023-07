Ciclismo | Tour | Rodriguez vince la 14 ma tappa | Vingegaard resta leader**

Frattura alla clavicola per Louis Meintjes, 13 in classifica generale: per lui ile' finito, cosi' come per Antonio Pedrero (Movistar) trasportato in ambulanza con un problema alla gamba. Brutto ...Enorme caduta in fondo al gruppo delde France dopo appena cinque chilometri dall'inizio della quattordicesima tappa, tra Annemasse e Morzine les Portes du Soleil, lunga 151,8 chilometri. A seguito dell'incidente, che ha coinvolto ...MORZINE - Appena 6 km di corsa e la tappa alpina da Annemasse a Morzine è stata subito fermata da una megacaduta di gruppo, con una trentina di corridori coinvolti. L'impiego di almeno due delle tre ...

Tour de France, Rodriguez vince la tappa di Morzine, Vingegaard in maglia gialla Sky Sport

TOUR DE FRANCE - Nel tappone alpino è ancora festa INEOS, che dopo il successo di Michal Kwiatkowski concede il bis con Carlos Rodriguez a Morzine. Lo spagnolo ...Lo spagnolo della Ineos si impone nella seconda tappa alpina. Alle sue spalle duello tra lo sloveno e il danese: Pogi guadagna sul rivale 2" d'abbuono sul traguardo ma sullo Joux Plane è stato Jonas a ...