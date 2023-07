(Di sabato 15 luglio 2023) L'uomo, visibilmente, ha aggredito la compagna con una ferocia inaudita. Sul posto diverse volanti della polizia e un'ambulanza. La 41enne è ricoverata in Rianimazione

Choc a Genova, donna "lapidata" dal compagno ubriaco: è gravissima ilGiornale.it

L'uomo, visibilmente ubriaco, ha aggredito la compagna con una ferocia inaudita. Sul posto diverse volanti della polizia e un'ambulanza. La 41enne è ricoverata in Rianimazione ...Il rogo è stato causato dal surriscaldamento del mezzo, quando si trovava nel tratto tra Recco e Nervi. Sono 37 i coinvolti, di cui 25 intossicati e 12 sotto choc: tutti turisti comaschi ...