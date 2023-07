Chiude lo storico Harry’s Bar di Firenze | conto alla rovescia per lo sfratto Chi sono le star che l’hanno reso famoso

Leggi su open.online

(Di sabato 15 luglio 2023) Paul Newman, Liz Taylor e Paul Lancastersolo tre degli storici clienti dell’Bar di, che ora rischia seriamente dire a causa di un contenzioso. Manca ormai una manciata di oredata fatidica, stabilita dCorte d’Appello diper lolocale sul Lungarno Vespucci che potrebbere i battenti a 70 anni dsua apertura. A prescindere da come andranno le cose, la società che gestisce il bar non ha nessuna intenzione di arrendersi: «Faremo tutto il possibile per salvaguardare l’attività e tutelare i posti di lavoro» dichiara oggi citata sulle pagine de La Nazione, mentre nei giorni scorsi il gruppo guidato dai fratelli Bechi aveva fatto sapere che anche se dovranno ...