Chiara Ferragni all’addio al nubilato della sorella Francesca Criticata sui social | «Devi sempre attirare l’attenzione su di te»

(Di sabato 15 luglio 2023)(36 anni) si trova a Mykonos per festeggiare l’addio al, o come l’ha chiamato lei, il bachelorette party(34 anni) che convolerà a nozze con il fidanzato Riccardo Nicoletti (41 anni) a settembre. Insieme alle sorelle, ci sono tanti amici di lunga data, come Erlida Lesi e Manuele Mameli, tutti pronti a festeggiare gli ultimi momenti prima del grande passo di. I giorni sull’isola greca trascorrono tra visite turistiche, cene eleganti e tramonti mozzafiato a fare da cornice. Eche non perde occasione per condividere con i suoi quasi 30 milioni di follower le bellissime giornate passate in compagnia ...

...- Eleonora Pedron a Malibù festeggia 41 anni GUARDA LE FOTO Fotogallery - Alessia Marcuzzi a Formentera con paolo Calabresi Marconi IL BACHELORETTE DI FRANCESCA Fotogallery -all'...(36 anni) si trova a Mykonos per festeggiare l'addio al nubilato , o come l'ha chiamato lei, il bachelorette party della sorella Francesca(34 anni) che convolerà a nozze con ...Unghie estive 2023, la manicure multicolor diè già tendenza Unghie estive 2023, la manicure multicolor:punta ai colori neonha lanciato una nuova manicure multicolor per unghie estive davvero ...

Bachelorette in grande stile nell’isola greca del divertimento per la sorella di Chiara e Valentina, il 9 settembre sposerà il compagno Riccardo Nicoletti in provincia di Piacenza. I look dell’ultima ...Le sorelle Ferragni sono a Mykonos per l’addio al nubilato di Francesca. Chiara e Valentina faranno da damigelle al matrimonio. Gambe in primo piano per tutte nella seconda serata sull’isola.