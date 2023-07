Chi si è ritirato oggi al Tour de France | pioggia di abbandoni | spicca Bardet

Leggi su oasport

(Di sabato 15 luglio 2023) La quattordicesima tappa delde2023 è stata caratterizzata da una brutta caduta di gruppo dopo cinque chilometri dalla partenza avvenuta ad Annemasse. Nell’episodio sono rimasti coinvolti tre quarti del plotone, addirittura la maglia gialla Jonas Vingegaard si è salvata per miracolo nelle battute iniziali di questa frazione alpina. Molti corridori sono finiti a terra e la corsa è stata neutralizzata per una ventina di minuti, poiché dottori e ambulanze erano impegnati in soccorsi e medicamenti. Al momento della ripartenza non sono riusciti a rimontare in sella tre ciclisti, costretti al ritiro e ad abbandonare la Grande Boucle prima del previsto: Louis Meitnjes (Intermarché-Circus-Wanty), il colombiano Esteban Chaves (EF Eucations-EasyPost), lo spagnolo Antonio Pedrero (Movistar). Poco dopo la ripartenza, invece, il ...