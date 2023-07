Chi ha ucciso Emanuele | Folgore-choc | chi è stato condannato 24 anni dopo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023) Un caso davvero controverso, di cui si parla da 24. È quello del 26enne siciliano, paracadutista della(in servizio dileva), trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa nell'agosto 1999. Ieri è arrivata la sentenza che fa luce sulla sua morte. Indagini iniziate e interrotte e ricominciate, l'iniziale ipotesi di suicidio. Fino alla sentenza di ieri, secondo la qualeScieri - questo il suo nome - fudai suoi commilitoni in seguito a un atto di nonnismo. Lo ha stabilito la Corte d'assise del Tribunale di Pisa, presieduta dal giudice Beatrice Dani, che ieri pomeriggio haper omicidio volontario in concorso gli ex caporali dellaAlessandro Panella, a 26, e Luigi Zabara. Entrambi sono stati condannati anche al pagamento ...