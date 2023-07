Chi è Carlos Rodriguez | lo spagnolo che ha beffato Vingegaard e Pogacar Ora è in pole per il podio

Leggi su oasport

(Di sabato 15 luglio 2023)ha vinto a sorpresa la quattordicesima tappa del Tour de France 2023, il primo round sulle Alpi. Il corridoredella INEOS haTadeje Jonas, troppo attendisti nell’ultima parte del Col de Joux Plane. Il giovane iberico è così rientrato sotto insieme ad Adam Yates, è partito in contropiede ed è andato a cogliere il successo di tappa. Classe 2001 andaluso, è un prospetto interessante per quanto riguarda le corse a tappe da qualche anno: scalatore puro, ma discreto anche nelle prove contro il tempo, con questa azione si è messo in prima fila per il, diventando a tutti gli effetti anche il capitano della sua squadra vista la giornata difficile da parte di Tom Pidcock. Al Giro del Delfinato si era messo in mostra ...