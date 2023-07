(Di sabato 15 luglio 2023) Ilsarebbe interessato a portare in Premier LeagueJr, attaccante brasiliano del PSG. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Le Parisien, ilavrebbe messo gli occhi suJr del PSG. Il club londinese gradirebbe ricomporre l’asse con Mauricio Pochettino, che in terra francese funzionò discretamente bene. Dopo i numerosi infortuni delle ultime stagioni, il PSG potrebbe decidere di lasciarlo andare per liberarsi dell’alto ingaggio a fronte di un’offerta economicamente importante. Vedremo se la trattativa si svilupperà.

Intanto Victor Osimhen giura amore al Napoli: 'Non ho mai visto una città cosìper il calcio, ... Il Lione sfida il Milan per il jolly d'attacco del, Christian Pulisic Nelle scorse ore si ...Non ho mai visto una città piùper il calcio come Napoli, mi amano e mi rispettano tutti. L'... Dove potrebbe giocare VlahovicDal Bayern Monaco al, passando per il Tottenham ed il Paris ...Nella sessione di mercato più "" probabilmente degli ultimi anni, dove la Premier League , ma soprattutto l'Arabia Saudita la ... L'esterno del, infatti, è un giocatore importante per i ...

Chelsea, pazza idea Neymar: la situazione Calcio News 24

Il Chelsea sarebbe interessato a portare in Premier League Neymar Jr, attaccante brasiliano del PSG. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Le Parisien, il Chelsea avrebbe messo ...Giorni di fuoco per il calciomercato. Tantissimi affari in via di definizione che promettono un weekend pieno di annunci e di chiusure. Vediamo insieme i principali affari di oggi. IL TABELLONE DI CAL ...