(Di sabato 15 luglio 2023)è un”, è una poesia questo titolo e infatti l’ha scritto un poeta, Davide Rondoni, e quando l’ho letto ho subito sentito l’eco di altre poesie, di altri poeti. Il Pasolini delle “Ceneri di Gramsci”, finto comunista vero incantato: “Mentre prostrata/ come dentro il ventre di un’enorme / cicala, spalanca bianchi litorali”. E il Fossati di “Pane e coraggio”, finto immigrazionista vero innamorato: “E sì chesembrava un sogno / steso per lungo ad asciugare / sembrava una donna fin troppo bella / che stesse lì per farsi amare…”. Con i due versi successivi quasi porno: “Sembrava a tutti fin troppo bello / che stesse lì a farsi toccare”. Ci ho poi sentito l’eco di altre poesie, di altre canzoni e di moltissime fotografie che alla mostra sembrano incredibilmente esserci tutte. Perché sto ...

Che belle le piazze deserte e i monumenti fantasma de “L’Italia è un desiderio” Il Foglio

Spazi silenziosi nelle Scuderie, orrida massa turistica fuori. Un viaggio nella rappresentazione del paesaggio italiano ...