Championship | All Blacks show | Sudafrica piegato e titolo ipotecato

(Di sabato 15 luglio 2023) Una vittoria che vale un pezzo di: battendo per 35 - 20 ilcampione del mondo in carica ad Auckland, gli Allbissano la vittoria in Argentina e mettono una seria ipoteca ...

Passarella show: l'Italia batte il Giappone 45 - 27 ed evita la retrocessione Verso la Coppa del Mondo, per gli azzurri del Rugby ...Ad Auckland le azzurre del calcio in tribuna, ko in casa l'Australia. ROMA - Nella seconda giornata del "Rugby Championship", bella vittoria interna per la Nova Zelanda, che ha battuto, al Mount Smart Stadium di Auckland, per 35 - 20, il SudAfrica. In tribuna le azzurre del calcio, guidate da Milena Bertolini.

Ad Auckland le azzurre del calcio in tribuna, ko in casa l'Australia.ROMA (ITALPRESS) - Nella seconda giornata del 'Rugby Championship', ...La Nuova Zelanda vince 35-20 (mete di Smith, Frizell, Jordan e Mounga) e resta sola in testa. Colpaccio dell’Argentina: 34-31 all’Australia a Sydney ...