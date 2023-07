C’è un italiano in Finale a Wimbledon! La favola di Gabriele Vulpitta a un passo dal sogno

(Di sabato 15 luglio 2023)ed il ceco Jakub Filip sono innel tabellone di doppio maschile del torneo riservato agli juniores a Wimbledon 2023: gli europei hanno battuto in semila coppia testa di serie numero 2, composta dal brasiliano Joao Fonseca e dal boliviano Juan Carlos Prado Angelo per 7-6 (3) 6-2 in un’ora e dieci minuti. Inper loro ci sarà la vincente del match tra gli statunitensi Darwin Blanch e Roy Horovitz, coppia numero 7 del seeding e rispettivamente 11° e 30° del ranking ITF Junior, ed il serbo Branko Djuric ed il transalpino Arthur Gea, duo testa di serie numero 6 e rispettivamente 9° e 20° nella classifica ITF Junior. L’azzurro, nato il 25 giugno 2005, ha appena compiuto 18 anni, e nell’aggiornamento di lunedì 10 luglio occupava il 46° posto del ranking ITF Junior: ...

Un talento puro che non vuole fermarsi: il 22 e 23 luglio a Prali in provincia di Torino cercherà la doppietta nel campionatodownhill ed il 18 e 20 agosto a Les Menuires in Francia tenterà ...A proposito di movimento: emergono tanti player, ti sembra che il livello si stia alzando o che ancora ci sia un ampio divario tra i top player (Obrun, Danipitbull per citare due tuoi player ...A fine giugno è sbarcata sul mercatoanche la fintech Floa (controllata al 100% da Bnp Paribas) che permette di suddividere il pagamento in tre o quattro rate per importi fino a 6mila euro. ...