Cataldi | 'Milinkovic? La Lazio perde tanto | ma Lotito lavora per darci una mano'

Il ritiro appena iniziato, le aspettative di mercato, l'addio di. Questo e altri temi sono stati toccati da Danilo, regista della Lazio, nella conferenza stampa tenutasi ad Auronzo di Cadore. "Il ritiro sta andando bene, ho buone sensazioni - ...Danilo, centrocampista della Lazio, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Auronzo. Le dichiarazioni Danilo, centrocampista della Lazio, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Auronzo. CENTRALITA' NEL PROGETTO - "Non pensavo fossero passati così tanti anni, è stato un percorso ......di- Savic, al di là del diventare vicecapitano, la Lazio perde un giocatore importante che ha fatto otto stagioni incredibili'. Lo ha detto il centrocampista della Lazio , Danilo, ...

