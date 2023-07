Castellanos-Lazio | ecco il vice-Immobile richiesto da Sarri

(Di sabato 15 luglio 2023) Dopo la cessione di Milinkovic-Savic, lainizia a muoversi sul mercato per quanto riguarda il fronte entrate per regalare a Mauriziouna rosa che possa confermare quanto di buono fatto nella stagione da poco conclusa. Priorità del calciomercato biancoceleste è trovare un centravanti capace di far rifiatare capitananche tenendo conto degli impegni in Champions League. Erano diversi i nomi nella lista della dirigenza capitolina, ma alla fine la scelta è ricaduta su Valentínche come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore della: una riserva di lusso a disposizione di misterReduce da una stagione da protagonista condita da ...

Primo colpo della: arrivadal New York City Punti chiave 15:11 L'Inter molla definitivamente Lukaku 14:14 Milan - Az, accordo per Reijnders 14:10 Fenerbahce su Bonucci 11:48 Su ...Si è fatto attendere, ma il primo acquisto dellaè cosa fatta. Lotito nella tarda serata di ieri ha chiuso per Valentín Mariano JoséGiménez, meglio conosciuto come Taty. La lunga telenovela per l'arrivo della tanto ...ROMA Colpo a sorpresa di Lotito a mezzanotte, lo urla fiero: 'Ho preso, è un fenomeno vero'. Ha persino un'aquila tatuata sullo stinco, voleva giocare in Italia, ...

Calciomercato Lazio | È fatta per Castellanos: i dettagli dell'accordo La Lazio Siamo Noi

L'argentino, che ad aprile segnò quattro gol ai blancos di Ancelotti con il Girona, è a un passo dalla Lazio. Ecco la sua storia ...Dopo l'immobilità delle prime settimane di calciomercato, inizia a muoversi anche la Lazio. I biancocelesti hanno infatti chiuso ...