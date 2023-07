Castellanos | dal poker al Real Madrid alla Lazio | chi è il bomber cresciuto nel Bronx che arriva in Italia

(Di sabato 15 luglio 2023) L'affare è in dirittura d'arrivo:è a un passo d. Per presentarlo, ritorniamo indietro con la memoria...

... attaccante argentino classe 1998 arrivato lo scorso luglio dalla Major League eNew York City ...è stato parcheggiato nella piccola città a un'ora d'auto da Barcellona, ma lo stadio ...Commenta per primo La Lazio ha piazzato il primo colpo in entrata di questo mercato. Si tratta del centravanti argentino Valentín, in arrivoNew York City FC per 15 milioni di euro. Classe '98, dalle caratteristiche fisiche simili a Immobile, l'anno scorso ha giocato in prestito al Girona collezionando 13 gol. ...... anche se il serbo è tentato appuntoParis Saint Germain e un eventuale trasferimento a Londra ... La Lazio ha chiuso per il 24enne Valentin, argentino di proprietà del City Football ...

Calciomercato Lazio | È fatta per Castellanos: i dettagli dell'accordo La Lazio Siamo Noi

