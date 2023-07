Caso Lukaku | anche l’agenzia Roc Nation sconvolta dal suo comportamento | vuole scaricarlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023) La giravolta di Romelunon ha sconvolto solo l’Inter, maRoc, agenzia fondata da Jay-Z che ha nel suo “roster” musicisti e sportivi di tutto il mondo. La società nerazzurro ha deciso nella notte di chiudere definitivamente il rapporto con l’attaccante belga, informando il Chelsea di non voler più proseguire nella trattativa – ormai quasi conclusa – per l’acquisto del calciatore. Il club nerazzurro si è sentito tradito quando ha avuto la conferma chestava parlandocon la Juventus per un possibile trasferimento in bianconero. Un colpo di scena, perché il belga da tempo aveva giurato amore eterno all’Inter e aveva chiesto ai due club di fare il possibile per farlo tornare – questa volta definitivamente – a Milano. Ma a lasciare spiazzati è soprattutto l’altro ...