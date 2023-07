(Di sabato 15 luglio 2023). Arrivano dal ministero per la Famigliaper iper lene. Il Comune diè risultato beneficiario di un finanziamento didestinato ai Comuni per le attività socio-educative nei. Il fondo, erogato dal ministero per la Famiglia di concerto con il Ministero dell’Economia e

Il Comune diè risultato beneficiario di un finanziamento dieuro destinato ai Comuni per le attività socio - educative nei centri estivi. Advertisement17:38:16 Il Comune diè risultato beneficiario di un finanziamento dieuro destinato ai Comuni per le attività socio - educative nei centri estivi. Il fondo, erogato dal ministero per la Famiglia di concerto ...Il Comune di, infatti, è risultato beneficiario di un finanziamento dieuro destinato ai Comuni per le attività socio - educative nei centri estivi. Il fondo, erogato dal ministero ...

Caserta: 70mila euro per i centri estivi per le famiglie 2a News

Sagace intervento dell'avvocato Vittorio Fucci sull'annoso problema della strada Benevento-Caserta: "Al presidente Mataluni, nel ringraziarlo, dico: non moll ...Le famiglie casertane che hanno o stanno fruendo dei servizi dei centri estivi potranno presto chiedere un contributo. Il Comune di Caserta, infatti, è risultato beneficiario di ...