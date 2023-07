Case Nuove | rimossi veicoli abbandonati e installazioni abusive

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 15 luglio 2023) Servizio di controllo territoriale: 19nella zona delleper garantire l’ordine pubblico Giovedì mattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale Nucleohanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona dellaed in particolare nelle vie Gian Battista Manso, Padre Ludovico da Casoria, Antonio Toscano, Giovanni Tappia, Santa Maria delle Grazie a Loreto, Giulio Cesare Capaccio e in corso Arnaldo Lucci. Nel corso dell’attività gli operatori hanno rimosso 19 motoe 12 autovetture poiché trovate abbandonate e sprovviste di copertura assicurativa nonché 13 paletti in ferro e ...