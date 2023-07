Cascate night | fuochi sul lago e gnocchi ripieni | il week-end in provincia

(Di sabato 15 luglio 2023) Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano l’apertura serale delledel Serio sabato, la processione della Madonna di Stella Maris con isulsabato a Sarnico e la sagra degliad Albino. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 15 e domenica 16 luglio. ALBINO – Sagra degli, ad Albino buona cucina e divertimento – Ad Albino riparte lo Spritz & Burger – Concerto per i 140 anni della banda di Albino ALGUA – Festa della Madonna del Carmine BAGNATICA – “Ohana Fest” a Bagnatica BOLGARE – “Nochinfest”, a Bolgare musica e divertimento CALCIO – “Notte bianca western” a Calcio CASTEL ROZZONE – Debutta “Castel Rozzone Blues ...

