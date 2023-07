Casadei | il Leicester di Maresca vuole il gioiellino italiano in prestito dal Chelsea Telegraph

2023 - 06 - 30 19:36:47, interesse perIldi Enzo Maresca pensa a Cesare. Il centrocampista potrebbe lasciare il Chelsea in prestito e le Foxes si sono fatte ...Commenta per primo Primi rinforzi per ildi Enzo Maresca in vista della prossima stagione . Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nuovo manager delle Foxes sta pensando a Cesare, centrocampista ex Inter acquistato la ...Commenta per primo La Juventus ha chiesto al Chelsea il cartellino di Cesare, ex - stellina della Primavera dell'Inter e ceduta l'anno scorso ai Blues per 15 milioni di ...fra cui il...

Leicester, chiesto Casadei in prestito al Chelsea. Le news di calciomercato Sky Sport

Under-20 World Cup Golden Boot winner could join on a season's loan in the Championship following last year's stint at Reading ...The Blues have changed their squad list online to represent the newest players in the group and it has contrasting meaning for several pre-season hopefuls.