Carlos Rodriguez vince a Morzine. Il Tour de France è un hard boiled

(Di sabato 15 luglio 2023) A questode, anzi ormai da almeno un paio d’anni, accade che quello che ci si è soliti aspettarsi da una tappa non si materializza mai in corsa. La realtà si spinge spesso oltre all’immaginazione, o quantomeno a ciò che uno può razionalmente attendersi. Versopoteva, doveva, prendere spazio la fuga, guadagnare minuti, andare in scena un inseguimento più o meno convinto. La fuga c'è stata, di vantaggio ne ha preso, ma mai troppo, anzi decisamente poco, nonostante di corridori di grande livello ce ne fossero: da Thibaut Pinot a Giulio Ciccone, da Michael Woods a Mikel Landa, da Daniel Felipe Martinez a Guillaume Martin. La squadra della maglia gialla, Jonas Vingegaard, si è messa però avanti al gruppo – e chiamarlo gruppo è ottimistico – e, sin dall'inizio della quattordicesima tappa, ha messo in chiaro le cose: qui ...

Davanti a tutti il giovane spagnolo della Ineos, 22 anni, bravo a crederci sullo Joux Plane, quando si è trovato staccato da Pogacar e Vingegaard: non ha mollato, pian piano è ...MORZINE (FRANCIA) -ha vinto la 14a tappa del Tour de France 2023, la Annemasse - Morzine (Portes du Soleil) di 152 chilometri. Lo spagnolo della Ineos Grenadier ha prima recuperato su Jonas Vingegaard e ...Il 21enne spagnoloha vinto la 14esima tappa del Tour de France 2023 da Annemasse a Morzine Les Portes du Soleil, 152 km segnati dalla durissima salita e successiva discesa del Col de Joux Plane. Alle ...

Tour de France 2023, Rodriguez vince la 14esima tappa Adnkronos

Pogacar attacca, Vingegaard non molla, lo spagnolo riscrive il finale con un attacco in discesa. La 14a tappa della Grande Boucle è un'altra pagina di un romanzo complesso, dal finale impossibile da p ...epa09333685 Yellow Jersey Slovenian rider Tadej Pogacar (C) of the UAE-Team Emirates in action during the 13th stage of the Tour de France 2021 over 219.9 km from Nimes to Carcassonne, France, 09 July ...