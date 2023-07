Caravaggio | per i 2 anni dell’autolavaggio festa con bikini wash stile americano

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 luglio 2023). Non è passata inosservata la singolare iniziativa organizzata dal gestore della stazione di servizio caravaggina Eni, che sabato (15 luglio) ha festeggiato il secondo anno di attività del suo autolavaggio con unin, per la gioia dei clienti più affezionati. Angelo Valaperta per il compleanno della sua attività, che si trova lungo la Provinciale, ha pensato proprio a tutto: oltre alc’era anche un ricco buffet, con buoni birra in regalo, e pure sconti sui lavaggi per il fine settimana. Il pezzo forte però sono state le supercar che i clienti hanno sfoggiato con grande orgoglio nel piazzale: Porsche, Lamborghini, Ford Mustang e Chevrolet Corvette, e addirittura una fiammeggiante Generale Lee (Dodge Charger).